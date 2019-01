Indiános gengszterfilm és szuperhősös pszichotriller a vásznon - filmpremierek

Samuel L. Jackson, James McAvoy, Bruce Willis és Sarah Paulson főszereplésével mutatják be a mozik a Hatodik érzék rendezője új filmjét, az Üveg című alkotást.

2017-ben mutatták be a rendező előző filmjét McAvoy főszereplésével. A 2017-es Széttörve című pszichohorror főhőse Kevin, a disszociatív identitászavarral küzdő férfi, aki fiatal tinédzser lányokat tart a pincéjében és a fejében élő 23 személyiség közül mindig másik arcát mutatja nekik. Ha ez nem lenne elég hátborzongató, hát úgy van egy 24. énje is, amitől az összes többi személyisége retteg: a szörny. Az Üveg című új filmben épp ez a szörny szabadul el. Az aki viszont a szörnyet megállíthatja, egy jóval korábbi, 2000-ben készült filmjének, A sebezhetetlennek a főhőse, a Bruce Willis alakította David Dunn, az egykori biztonsági őr. A két külön film így ezzel a mostanival meglepetésszerűen egy trilógiát alkot, amelyben a szálakat egy tolószékbe kényszerült, üvegcsontú öregember, a Samuel L. Jackson alakította Elijah Price mozgatja. Az indiai rendező tehát egy különös szuperhősfilm-parafrázist bontakoztat ki a két előző filmjéből, de a kritikusokat megosztja az új alkotás.

Scott Mendelson Forbes újságírója szerint az Üveg megrázó csalódás: egy "monumentális művészi malőr" Digital Spy kritikusa, Ian Sandwell szerint azonban a film "különleges, meglepő és önreflexív fordulatot hoz az elcsépelt szuperhősös műfajba". Az IMDb-n 7,9-es értékelést kapott az alkotás.

A Születésnap és A vadászat című filmek rendezője, Thomas Vinterberg dán rendező most egy igaz történetet mesél el új filmjében, az orosz atomtengeralattjáró, a Kurszk tragédiáját.

Az orosz északi flotta nagyszabású hadgyakorlata idején, 2000 augusztusában történt robbanás a Kurszk fedélzetén. A 118 tengerészből 23 ember túlélte a detonációt. A film azt mutatja be, hogy amíg ők a fogyó levegőért küzdenek, feleségeik, családjaik a megmentésüket követelik, ám az orosz haditengerészetnek nem csak a gépállománya, hanem a bürokratikus rendszere is berozsdásodott. Bár Putyin orosz elnök figuráját végül kihagyták a filmből, Vizer Balázs a Port.hu-n megjelent kritikája szerint a film így is izgalmas, ahogy fogalmaz, a mozi még úgy is működik, hogy tudjuk mi lett a tengerészek sorsa.

Az Oscar-díjra is jelölt A kígyó ölelése című film alkotóinak új moziját, az Átkelés madarait is a héten mutatják be a művészmozik.

A lenyűgöző látványvilágú: sivatagban és őserdőben is játszó gengszterfilm a wayuu indián törzs mondavilágát és illegális marihuána kereskedelmi szokásait ötvözi. Szerelem, lánykérés és a nagy leszámolások sem maradhatnak ki a filmből, amely azt az időpillanatot, a '60-as, '70-es éveket mutatja be, amikor Kolumbia eladta a lelkét a drogkereskedelemnek.

A cannes-i filmfesztivál Kritikusok Hete elnevezésű szekciójában mutatkozott be, majd számos nemzetközi fesztiválon nyert díjat az indiai rendezőnő Rohena Gera romantikus de egyben társadalomkritikus filmje: a Tű, cérna, szerelem.

Az öntudatos, sorsába nem beletörődő, varrni és táncolni tanuló Ratna egy gazdag bombayi családnál szolgál. Ashwint, a család fiatal örökösét elbűvöli a lány energiája. Ám érzékeny, tapogatózó közeledésük halálra ítélt egy még mindig a kasztrendszer béklyóiban működő társadalomban. A film az IMDb 7,1-es értékelést kapott.

Nyitókép: Pxhere