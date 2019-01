Clint Eastwood 90 éves drogcsempészt játszik - heti moziajánló

Koreeda Hirokazu Bolti tolvajok című alkotása nyerte tavaly a Cannes-i Filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát. Az érzékeny alkotás egy családról mesél, amelynek tagjai hazavisznek egy utcán talált kislányt, ám idővel kiderül, hogy a hatóságok emberrablási ügyben nyomoznak a gyerek eltűnése miatt.

A kritikusok nem fukarkodtak a jelzőkkel: a The Guardian gazdag, mélyen intelligens alkotásként írt a japán rendező opuszáról, hozzátéve, hogy ellopja az ember szívét. A magyar kritikák - például az Index és az est.hu szerzői is - szívfacsaró drámaként jellemzik az alkotást.

A 64-es betegnapló Jussi Adler-Olsen Q-ügyosztály regénysorozatának negyedik darabja, amely kötetként – és ahogyan az első adatokból látszik - filmként is az egyik legnépszerűbb darabja.

A történet szerint egy koppenhágai lakásban mumifikálódott holttestekre bukkannak, és kiderül: a bűnügy szálai egy különös szigetre vezetnek, ahol évtizedekkel korábban nőotthon működött. Az epizódban plusz csavar, hogy közben úgy tűnik: ez lesz az összeszokott nyomozópáros utolsó közös munkája. Christoffer Boe rendező különösen hideg és sötét atmoszférát teremtett, ami - a filmértékelő oldalak tanúsága szerint - igen népszerűvé tette ezt a skandináv krimit.

Clint Eastwood újabb mozijának történetét is egy újságcikk, vagyis egy valós sztori ihlette. A csempészben természetesen ő játssza a főszerepet is, a csaknem 90 éves férfit, aki idős korában adja drogcsempészésre a fejét, hogy ezzel komoly pénzt szerezve családja rokonszenvét is visszanyerje.

A kritikák többsége - megjegyezve, hogy a filmnek vannak hibái - Clint Eastwood játékát emeli ki: úgy tűnik, sármja nem kopik, és ezzel szerethetővé teszi ezt az alkotást.

Az Egy kutya hazatér című amerikai családi film egy eb és gazdája különleges kapcsolatáról mesél, és arról, hogy az elbóklászott állat miként talál haza több száz kilométert megtéve.

Christian Petzold Tranzit című drámája egy alternatív XXI. századi valóságban játszódik, amelyben egy férfi újraéli a náci időszak üldöztetéseit, miközben egy szerelmi háromszög története is kibontakozik.

A héten bemutatnak egy animációs filmet is: a Ralph lezúzza a netet a Rontó Ralph folytatásaként a számítógépes játékok világába repíti a gyerekeket.

