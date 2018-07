Kellemetlen baleset érte koncertjén Taylor Swiftet

Amerikai koncertturnéja philadelphiai állomásán kellemetlen közjáték zavarta meg Taylor Swift fellépését: a Delicate című száma közben egy világító gömbben kellett volna a közönség felett énekelnie, csakhogy a szerkezet elromlott. Az énekesnő először megijedt, de aztán nem leplezte a bakit.

"Ennek a kosárnak elvileg a stadion másik felébe kellene vinnie, de most inkább az történik, hogy nyugodtan kivárom, hogy mi fog történni" - mondta a Time magazin tudósítása szerint Swift. Profin kezelte a helyzetet, nemcsak beszélgetett a közönséggel, hanem a cappella énekelt is, amíg elhárították a hibát, és ki tudták szabadítani szorult helyzetéből.

Az esetről több videofelvétel is készült:

Lmaooo Taylor trying to play it cool while being confused AF as to why she wasn’t moving. I LOVE HER pic.twitter.com/6j450D6J4h — Keke ✨ REP TOUR METLIFE NEXT (@Taylor_SlaysAll) 2018. július 15.

