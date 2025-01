Megerősítette szövetségét Moszka és Teherán

"A ma megkötött megállapodás lényege éppen az, hogy megteremtse a további feltételeket, az alapvető további feltételeket a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Itt, egyszerűen szólva, kevesebb bürokráciára és több konkrét tettre van szükség" - mondta az aláírási szertartást követően Putyin.

Az orosz elnök szerint az országok képesek leküzdeni azokat a nehézségeket, amelyek akadályozzák a kétoldalú kereskedelem növelését. Megjegyezte, hogy Irán és Oroszország szinte teljesen áttért a nemzeti valutákra a kölcsönös elszámolásokban, és a nemzeti fizetési rendszerek összekapcsolásán dolgoznak.

The meeting of Iran's president and Putin started in Moscow.



Putin shakes his right hand rather fiercely as he walks in - getting ready for the handshake?



At about the same time, a Russian missile was killing civilians in Kryvyi Rih. Iran-Russia partnership will kill many more… https://t.co/zA0JuS4kU9 pic.twitter.com/zDBriXVpmm