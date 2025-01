Az aktív katonai szolgálatot teljesítő katona, Matthew Livelsberger a mesterséges intelligenciát használta, amikor megtervezte, hogy felrobbant egy Tesla Cybertruckot a Las Vegas-i Trump Hotel előtt. Tettével együtt öngyilkosságot követett el a kocsiban 2025. január 1-jén.

Mint a hatóságok közölték, a férfi a ChatGPT-nek tett fel kérdéseket a Tesla Cybertruck robbantásának megtervezéséhez, kérdéseket tett fel a robbanóanyagokról és arról, hogy milyen módon lehet azokat aktiválni – írta a hirado.hu. Mint Dori Koren, a Las Vegas-i rendőrség helyettes seriffje beszámolt róla, a férfi emellett azt is kutatta, hogy hol lehet tűzijátékot vásárolni, és összehasonlította azokat más robbanóanyagokkal.

A beszámolók szerint ez az első eset az Egyesült Államokban, amikor egy gyanúsított mesterséges intelligenciát használt egy robbanószerkezet megépítéséhez. Ezt a hatóságok aggasztónak és játékszabály-változtatónak nevezték, hozzátéve, hogy ez egyúttal tanulsággal szolgál más bűnüldöző szervek számára is.

