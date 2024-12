Újfajta fegyvert vetett be az éj leple alatt az ukrán hírszerzés

Az ukrán hírszerzés (SzBU) beszámolója szerint a különleges "Sea Baby"-k egy csoportja orosz helikoptereket, repülőgépeket és Raptor járőrhajókat támadott meg, amelyek megpróbálták elfogni őket - írja a hírszerzés beszámolója alapján a Portfolio.

A beszámoló szerint az orosz pilóták elbízták magukat, és nem számítottak rá, hogy a tengeri drónok viszonozni is fogják a tüzet. Azokat ugyanis automatikus célzásra képes géppuskákkal szerelték fel.

