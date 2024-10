Bizarr szobrot állítottak az amerikai Capitolium ostromlónak

A Capitolium-dombon, a National Mall nevű nagy parkban állították fel azt a bronz szobrot, amellyel az alkotó (vagy alkotók) azokra emlékeztek, akik megrohanták és el is foglalták a washingtoni törvényhozás épületét. A támadók így tiltakoztak az ellen, hogy szerintük elcsalták az elnöválasztást, és ezért veszített Donald Trump. A támadásban öten vesztették életüket és sokan megsebesültek, köztük többen súlyosan.

Maga, az akkor hivatalban lévő Trump elnök, eléggé ellentmondásosan viselkedett a támadás idején. Kétértelmű kijelentéseket tett, amik csak még jobban feltüzelték a törvényhozás épületének ostromlóit. Arra is késlekedve és vonakodva volt csak hajlandó, hogy parancsot adjon a rend mielőbbi helyreállítására. Mégis, a későbbi hivatalos vizsgálat tisztázta Donald Trumpot, és így a volt elnököt nem is vonták felelősségre a történtekért, míg az ostromlók közül többeket súlyos börtönbüntetésre ítéltek.

Ezt tükrözi az a bronz szobor is, amelyet ismeretlenek helyeztek el az épület közelében. Egy faragott íróasztalt ábrázol, rajta a Kongresszus akkori elnökének, Nancy Pelosinak a nevével. Az asztal közepén pedig – mit szépítsük – egy hatalmas ürülékkupac „terpeszkedik”.

A talapzatra egy bronz táblát erősítettek:

