Az Oroszországba hurcolt ukrán gyerekekről is tárgyalt Ferenc pápa és Volodimir Zelenszkij

A jelenlegi háborús és humanitárius helyzet, a konfliktus megállítása lehetőségei, valamint az igazságos és tartós béke megteremtése volt a témája Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszéléseinek a Vatikánban - közölte a szentszéki sajtóközpont pénteken. Ferenc pápa és az ukrán elnök megbeszélése harmincöt percig tartott.

A találkozót követően Matteo Bruni szentszéki szóvivő az akkreditált tudósítóknak elmondta, az egyházfő és Zelenszkij mindenekelőtt a békéről, és az ukrajnai gyermekek helyzetéről beszélt egymással. A Vatikán már korábban közvetítőként lépett fel nemcsak a fogolycserékben, hanem az Oroszországba hurcolt ukrán gyermekek hazatérése elősegítésében. Zelenszkij közösségi oldalán számolt be a Ferenc pápával tartott találkozóról, hangsúlyozva, hogy Ukrajna számára “hihetetlen fájdalmat” jelent az oroszországi táborokban fogvatartott civilek, felnőttek és gyermekek sorsa.

Pope Francis met Ukrainian president Volodymyr Zelensky at the Vatican today. Zelensky presented him with an oil painting depicting a girl witnessing the first wave of the invasion. In return, Pope Francis gifted him a plaque which says 'Peace is a Fragile Flower.' @EWTNews pic.twitter.com/UajutKweBs