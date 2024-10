Vagyont érő autócsodát tört össze egy magyar sofőr Salzburgnál - videó

Egy 1948-as Jaguar XK120 súlyos balesetet szenvedett Salzburg közelében, amikor egy figyelmetlen sofőr belerohant. A szemtanúk szerint a balesetet okozó autós, aki állítólag mobiltelefonját használta vezetés közben, áttért a szembejövő sávba, és frontálisan ütközött a klasszikus brit roadsterrel - írja a vezess.hu. A balesetet helyi hírportálok beszámolója szerint egy magyar nő okozta. Az ütközés következtében mindkét autóban jelentős károk keletkeztek.

A Jaguarban ülő olasz autósok próbálták számonkérni a történteket a vétkes sofőrön, aki elnézést kért, és csak annyit tudott mondani, hogy éppen akkor hívták. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de

az egyelőre kérdéses, hogy az alumíniumkarosszériás, nagyjából 100 millió forintot érő Jaguar XK120 még helyrehozható-e.

A veterán roadster épp tesztkörön volt, mert állítólag a 2025-ös Mille Miglia versenyre készítették fel. Ez volt a Jaguar első háború utáni sportkocsija, 3,4 literes, hathengeres motorjával és 162-223 lóerős teljesítményével számos sebességi rekord fűződik ehhez a modellhez.

Az ütközés utáni pillanatokról videó is került fel a közösségi médiára:

A woman who was on the phone and not paying attention to the road drove into a Jaguar XK120 and totaled it. pic.twitter.com/8LXoLstODL