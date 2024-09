Több száz afrikai elefántot lőhetnek ki, hogy megelőzzék az éhínséget

A zimbabwei vadállat-felügyeleti hatóság engedélyezte, hogy mintegy 200 vadon élő elefánt leölésével teremtsenek elő élelemet azoknak a lakosoknak, akiket a legjobban sújt a szélsőséges időjárási körülmények miatti élelmiszerhiány - írja a The Guardian cikke nyomán az Origo.

A probléma egyelőre még csak a küszöbön van, azonban ha nem sikerül megoldás találni, hónapokon belül beüthet a katasztrófa, ugyanis nemzetközi élelmezésügyi programok szakértői szerint a következő év elején,

a januártól áprilisig terjedő időszakban 7,6 millió embert fenyeget az élelmiszer-ellátás veszélye a körülbelül 16,5 millió lakosú országban.

A vadállatok ritkítási tervét több környezetvédő szervezet is helytelenítette, azt állítva, hogy bizonyára más megoldás si található a rossz termés miatti élelemhiány pótlására. Azt is jelezték, hogy a döntéssel Zimbabwe turisztikai szempontból is előnytelen helyzetbe hozza magát, ugyanis a külföldi látogatók számára az ország egyik vonzerejét pont a hatalmas vadállománya jelenti.

A hatóságoknak azonban eltérő a véleménye. Az Africanews híradása szerint Zimbabwe parkjaiban több mint 84 ezer elefánt él, ez a populáció pedig máris több ezerrel nagyobb annál, mint amennyit az ország természetes adottságai elbírnak - írja a lap.

A vadállat-felügyeletnek kidolgozott vágási tervei vannak az elefántok ritkítására. Azt állítják, a végrehajtás nem zavarja meg a vadasparkok megszokott működését.

Nem Zimbabwe az első olyan afrikai ország, ahol vadállatok leölésével próbálják élelemmel ellátni a lakosságot. Augusztus végén Namíbia is bejelentette, hogy az aszály okozta élelemhiány enyhítésére 723 vadat, köztük 83 elefántot terveznek kilőni. Az ország környezetvédelmi minisztériuma szerint olyan területeken ritkítják meg a vadállományt, ahol az állatoknak is kevés az élelem, a legelő és a víz. A tervet a hírek szerint a namíbiai hatóságok el is kezdték megvalósítani.

Afrika déli része hosszú évek óta nem látott súlyosságú aszálytól szenved, Zimbabwe mellett Zambiában és Malawiban is élelmezési válsághelyzet van kialakulóban, Leshoto és Namíbia pedig humanitárius segítséget kér. Az ENSZ szerint Namíbia júliusban már felélte élelmiszer-tartalékainak 84 százalékát.

A térségben az El Nino időjárási jelenség okozta aszály csaknem 68 millió embert sújt, aminek következtében sok esetben egy egész év mezőgazdasági termése semmisülhet meg a régióban.