Ezrével menekülnek az emberek Dél-Libanonból

Libanoniak ezrei menekülnek az ország déli részéből, és az utakon kilométeres forgalmi dugók alakulnak ki. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szeptember 23-án reggel, minden korábbinál súlyosabb támadásokat indítottak az iráni támogatást élvező, Hezbollah támaszpontjai ellen.

Mint Jeruzsálemben közölték: „megelőző hadműveletetekről” van szó. Az izraeli vezérkari főnök, Herzi Halevi altábornagy azt nyilatkozta, hogy fel akarják számolni a szélsőséges szervezet libanoni infrastruktúráját, amelyet a terroristák az elmúlt 20 évben építettek ki.

