Ukrán külügyminiszter: újabb csernobili katasztrófa fenyeget

Szerint a tervezett támadások elsősorban az atomerőművek elosztórészlegeit és a transzformátorállomásokat vennék célba. A miniszter hozzátette: az ukrán hírszerzés erre vonatkozó értesüléseit megosztották a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) is.

Ukrán jelentések szerint orosz rakéta- és dróntámadások rendszeresen érik az ukrajnai energetikai létesítményeket, ami miatt gyakran órákig szünetel az áramszolgáltatás. A jelenleg is működő három atomerőmű kapacitása nagyjából az ukrajnai energiaszükséglet felét fedezi.

According to Ukrainian intelligence, Kremlin is preparing strikes on Ukrainian nuclear energy critical objects ahead of winter. In particular, it concerns open distribution devices at NPPs & transmission substations, critical for the safe operation of nuclear energy. 1/4