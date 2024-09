Döbbenetes trükkel, zsebükön keresztül robbantottak fel egyszerre ezer Hezbollah harcost az izraeliek

Az interneten megjelent értesülések szerint az izraeliek meghekkelhették a Hezbollah szélsőséges iszlamista szervezet kommunikációs rendszerét, és azon keresztül egyszerre robbantottak fel több száz személyhívót. Úgy tudni, hogy a robbanásokat a készülékek lítiumion akkumulátorainak túlterhelésével idézték elő.

Ezen a videó a Hezbollah egyik tagja látható, amint gyanútlanul vásárol, amikor felrobban az övére tűzött személyhívója.

Israel injures hundreds of Hezbollah operatives by hacking their pagers and making them explode. Most likely, they made the lithium batteries overheat.



There are many videos and pictures of the attack circulating online.



— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2024

Néhány felrobbantott elektronikus eszközök maradványáról ugyancsak közzé tettek felvételeket a közösségi médiában:

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 17, 2024

A rejtélyes robbanások számos súlyos sebesülést okoztak. Állítólag legalább 90 Hezbollah aktivista szorult kórházi ápolásra. Hírek szerint Irán libanoni nagykövete is a támadás sérültjei közt van.