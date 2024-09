Aszódi Attila: ha a konfliktus elérné a kurszki atomerőművet, az komolyan növelné a nukleáris kockázatot

Ebben a pillanatban két olyan terület van Ukrajnában, amely komoly aggodalomra ad okot atomerőmű-biztonsági szempontból, és ami a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmét is folyamatosan fenntartja Aszódi Attila, a BMGE TTK dékánja szerint.

"A négy plusz egy nukleáris telephelyből a zaporizzsjai atomerőmű az, ahol a konfliktus egyik fő forrása van. Ez a frontvonalban van, és az oroszok kontrollálják. Minden nukleáris telephelyen vannak nemzetközi szakértők, de az látszik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség beszámolói alapján, hogy bár odaengedik őket bizonyos helyszínekre, de nem tudnak szabadon bejárni mindenhova. A legutolsó NAÜ-jelentés szerint is vannak olyan részei a turbinacsarnokoknak, ahova beengedik őket az oroszok, és vannak olyanok, ahova nem" – mutatott rá az InfoRádióban Aszódi Attila.

Vagyis lehetnek ezeken a helyeken olyan katonai eszközök, amelyeket az oroszok nem szeretnének megmutatni a nemzetközi szakértőknek, ez pedig később konfliktusforrás lehet.

A másik, ami nemzetközi szempontból Aszódi Attila szerint kritikus, hogy Oroszország szisztematikusan rombolja az ukrán energiainfrastruktúrát.

"Benne a villamoshálózatot; számos alállomást ukrán területen. Tehát nem a frontvonalban, hanem az ukránok által ellenőrzött területeken is számos alállomást ért rakétatámadás, és ez most már olyan szintet ért el, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség külön szakértőkkel kívánja ezeket az alállomásokat meglátogatni és felmérni, hogy milyen ezekben a károsodás" – mondta a szakértő, és hozzátette, ez azért lényeges az atomerőművek szempontjából, mert az összes nukleáris telephelynek szüksége van stabil villamosenergia-ellátásra, és ha a villamoshálózat instabil – márpedig az –, és újabb támadások érik újra és újra az alállomásokat, akkor "az országos összeomlás nagyon komoly problémát okozhat nukleáris biztonsági szempontból is".

Az elmúlt hetekben az ukrán hadsereg is betört orosz területekre, Kurszk városánál pedig szintén van atomerőm, de Aszódi Attila szerint annak a helyzete teljesen más.

"Kommersz eszközeikkel ezek az ukrán csapatok lőtávolban vannak a kurszki atomerőműtől, és ez egy újabb telephelyet von be potenciálisan ebbe a konfliktusba. Ez azért is lényeges, mert sajnos a kurszki telephelyen alacsonyabb biztonsági szinten aluli blokkok vannak" – mondta a szakértő. Vagyis itt a veszély a technikai fejletlenség miatt is nagyobb. Aszódi Attila felidézte, Oroszországban nemcsak nyomottvizes reaktorok vannak, mint amilyen például a zaporizzsjai erőmű, hanem vannak még mindig üzemben csernobili típusú reaktorok is.

"A kurszki telephelyen két ilyen reaktort már leállítottak, de kettő még mindig működőképes. Ezek a blokkok nem rendelkeznek olyan nagy teherbírású, hermetikusan zárt épülettel, mint amilyennel az újabbak. Tehát ha ez a katonai konfliktus elérné a kurszki atomerőművet, az nagyon komolyan növelné a nukleáris biztonsági kockázatokat" – mutatott rá.