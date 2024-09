Azonnali kitoloncolások: kemény ultimátumot intézett a kormányhoz a CDU elnöke

A konzervatív CDU elnöke szinte egy csapásra eloszlatta még a halvány illúziókat is. Friedrich Merz személyesen nem vett ugyan részt a berlini egyeztetésen, párttársai ugyanakkor már annak létrejöttét is üdvözölték, és egyetértettek a tárgyalások folytatásának szükségességében. Azt ugyanakkor nem titkolták, hogy az illegális menedékkérők kitoloncolásának gyorsaságával elégedetlenek, sürgetve, hogy azt az országhatárok mentén kell megkezdeni. Ezt a kormánykoalíció pártjai elutasították, arra hivatkozva, hogy egy ilyen lépés ellentétes lenne az alapvető emberiességi követelményekkel, de egyidejűleg az európai uniós alapelvekkel is, Nancy Faeser belügyminiszterrel az élen ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nyitottak az ezzel kapcsolatos további egyeztetésekre is.

A konzervatívok elnöke, aki egyidejűleg a CDU/CSU pártszövetség első számú kancellárjelöltje, azonban "közbeszólt". Több hírportál által ismertetett, egy választási nagygyűlésen elhangzott nyilatkozatában Friedrich Merz arra szólította fel a kormányt, hogy már a határokon kezdjen hozzá az illegálisnak minősített menedékkérők kitoloncolásához. A kereszténydemokrata politikus követelésének súlyát azzal igyekezett alátámasztani, hogy az ezzel kapcsolatos koalíciós válaszra ultimátumot szabott.

Merz azt követelte, hogy a három kormánypárt jövő keddig hivatalos nyilatkozatban kötelezze el magát az illegális menekültek határon történő feltartóztatására, illetve "visszafordítására".

"Ha a kormány nem hajlandó erre, nincs értelme a további tárgyalásoknak" – jelentette ki a CDU elnöke.

A ZDF közszolgálati médium utalt arra, hogy Merz nem először sürgette ezt, de korábban elkerült mindenfajta ultimátumot. A keddi határidő hangsúlyozása alááshatja az épphogy megkezdődött tárgyalásokat.

Merz ultimátumára a kormánypártok közül elsőként Olaf Scholz kancellár pártja, a szociáldemokrata SPD reagált. A párt főtitkára, Kevin Kühnert az ARD közszolgálati televíziónak nyilatkozva Merz követelését provokációnak nevezte. Kijelentette, hogy a maga részéről nem kíván, és nem is hajlandó válaszolni arra. Erre valók a migrációs politikáról a kormánykoalíció, a konzervatívok és a tartományok között kezdett "komoly konzultációk" – fűzte hozzá.