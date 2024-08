Megtalálták a hatodik holttestet is a szerencsétlenül járt szuperjachtban

Olasz médiajelentések alapján a BBC azt írta, hogy búvárok megtalálták a hétfőn Porticello olasz halászfalunál, Palermótól keletre egy viharban elsüllyedt Bayesian nevű szuperjacht testében a hatodik holttestet. Már csak a 18 éves Hannah Lynch volt az eltűntek listáján.

A jachton apja, Mike Lynch brit tech-mágnás ünnepelte közeli ismerőseivel bírósági felmentését. A hajóroncsból az ő testén kívül Jonathan Bloomer, a Morgan Stanley elnöke, Bloomer felesége, Judy, illetve Cris Morvillo és felesége, Neda Morvillo holttestét már felhozták és az olasz szabályok szerint azonosították. Morvillo Lynch ügyvédje volt, Bloomer pedig Lynch koronatanúja volt a vállalkozó csalási perében.

A család péntek délután kiadott egy közös fotót Hannah és Mike Lynchről:

? BREAKING: Family release first picture of Mike Lynch and daughter Hannah killed in superyacht tragedy



The 18-year-old had just won a place at the University of Oxford to read English after receiving her A-level results last week



Find out more ?https://t.co/u1622DY5jS pic.twitter.com/AKLFkJ4kJw