Izrael egykori magyarországi nagykövet-helyettese öt családtagját vesztette el a Hezbollah támadásában

Fares Saeb, Izrael volt magyarországi nagykövet-helyettese az X-oldalán jelentette be, hogy tragikus módon öt családtagja is azok között a meggyilkolt gyermekek között van, akiket a Hezbollah ölt meg egy focipályára mért rakétatámadással - írja a 24.hu.

A drúz származású izraeli diplomata 8 évig dolgozott az izraeli külügyminisztériumnál, ebből két évig volt Magyarországon nagykövet-helyettes, valamint első beosztott 2017 és 2019 között. Közösségi oldalán közölte, hogy

tragikus módon 5 családtagja is áldozatául esett annak a rakétatámadásnak, amelyet a Hezbollah libanoni terrorszervezet hajtott végre a Madzsal Samsz nevű drúzok lakta település egyik focipályája ellen.

Összesen 12-en haltak meg a pályán játszó gyermekek közül, 10 és 20 év közötti drúzok. Rajtuk kívül további 30 ember megsebesült a támadásban. Fares Saeb bejegyzésében azt írta, az elhunyt rokonai közül négyen a nagymamája vonalán az Abu Saleh család tagjai, és egy pedig közvetlenül az ő közvetlen rokona: Nazem Saeb.

A volt nagykövet-helyettes leszögezte: a Hezbollahot el kell törölni, Libanonnak pedig szilárdan ellen kell kell állnia az "iráni söpredéknek", különben hatalmas árat fog fizetni.

Five are family - 4 from Abu Saleh family, relatives of my grandmother, and one from my family- Nazem Saeb.

#Hezbollah must be eliminated (better by the lebanese), and #Lebanon must stand against the Iranian scums or else pay the price. @walidjoumblatt @wiamwahhab

تضلكوش… https://t.co/qKej2jLXn8 pic.twitter.com/NKfNUCfTgy