Újból múzeumi fegyvereket vetettek be az oroszok Ukrajnában

Az 1962-ben rendszerbe állított BRDM-2, kerekes, felderítő járművek mára a végletekig elavultnak számítanak. Sem a fegyverzetük, sem pedig a páncélzatuk nem felel meg a mai követelményeknek. Ennek ellenére az orosz hadseregben még mindig használatban vannak, bár csak igen kis számban.

A "kohószökevény"-nek számító páncélautóból most egymás után kettőt is kilőttek az ukránok. Mindkét jármű pusztulását drónok okozták.

In another potential sign of vehicle shortages, Russian forces have started using 1960s-era BRDM-2 armored scout cars as infantry mobility vehicles in the Sokil area, Donetsk Oblast.



The assault force of two BRDMs seen here getting swarmed by Ukrainian FPV drones. pic.twitter.com/WewLOwJ0HU