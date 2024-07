Uniós szóvivő: az EU vezetői nem fognak Budapestre látogatni

Eric Mamer üzenetében közölte, az Európai Unió Tanácsa féléves magyar elnöksége kezdete "közelmúltbeli fejleményeinek" fényében Ursula von der Leyen elnök úgy határozott, hogy az Európai Bizottság vezető köztisztviselői szinten képviselteti magát az uniós tanács informális ülésein.

"A kollégium elnökségi látogatására nem kerül sor" - tette hozzá a szóvivő.

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place.