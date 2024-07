Hatalmasra becsüli a Pentagon az oroszok háborús veszteségeit

Bár Oroszország nem közöl adatokat arról, hány katonája halt meg vagy sebesült meg az Ukrajna ellen 2022-ben indított teljes körű inváziójában, különböző források szerint nemrég egy mérföldkőhöz érkeztek - írja az Index. A friss adatok azt mutatják, hogy az orosz erők halálos áldozatainak száma már biztosan átlépte a 100 ezret. Mint írják,

a Mediazona és a Meduza független orosz médiumok jelenleg 106 és 140 ezer közé teszik az Ukrajnában elesett katonák számát, bár ennek csak körlbelül a felét sikerült nyilvános forrásból igazolni.

Az általuk közölt adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak, például a hozzátartozók közösségi médiában közzétett bejegyzéseiből, a helyi média jelentéseiből, a helyi hatóságok nyilatkozataiból, gyászjelentésekből vagy sírfeliratokról.

A The Economist szerint az orosz médiumok által mutatott számok nagyjából megegyeznek más forrásokéval: a franciák 150 ezerre becsülik a halottak számát, a BBC Russia szerint pedig júliusra legkevesebb 113 ezer orosz katona halt meg az ukrán fronton. Ezek a becslések azonban nem tartalmazzák azokat a katonákat, akik olyan súlyosan megsérültek, hogy nem tudnak visszatérni a harcba, illetőleg eltűntek, fogságba estek. Sőt, az ukrán területekről toborzott fegyvereseket sem veszi figyelembe.

A gazdasági lap azonban összevetette ezeket a kimutatásokat bizonyos Pentagonból kiszivárgott dokumentumokkal, melyeket pontosan nem neveztek meg. Ezek alapján készítettek egy saját becslést, és eszerint

a harcképtelenné vált orosz katonák száma valahol 462 ezer és 728 ezer között lehet.

Mint írják, ha ezek az adatok igaznak bizonyulnak, akkor több orosz katona halt meg vagy sérült meg súlyosan, mint amekkora az orosz-ukrán háború kezdetén, 2022 februárjában becsült teljes inváziós erő lehetett. Az ukránok által vasárnap közölt orosz háborús veszteség a két szám között helyezkedik el: ők 551 ezer főre taksálják.

A veszteségek Oroszország demográfiájára is hatással lehetnek, ugyanis a legtöbb elesett katona 35 és 39 év között volt, ebből a korosztályból 27 ezernél is többen haltak meg az elmúlt két évben. Arányosan viszont az orosz férfi lakosság 45 és 49 év közötti korosztálya szenvedte. A The Economist kiemelte, hogy

a 20 és 50 év közötti orosz férfiak nagyjából 2 százaléka veszthette életét vagy sebesülhetett meg súlyosan a harcok során.

A lap hozzáteszi, a felek egyébként nagyon ritkán közölnek információt a harctéren elszenvedett veszteségeikről. Így az elemzők is gyakran csak spekulálnak ezzel kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij július elején úgy nyilatkozott, hatszor annyi orosz katona halt meg az invázióban, mint ukrán. Jelentsen ez bármit.

Mint írják, a hírportál több infografikát is közzétett a különböző, korábban megjelent becslésekkel kapcsolatban:

In russia's war against Ukraine, between 462,000 and 728,000 Russian soldiers have been "disabled," according to The Economist, citing leaks from US Department of Defense documents. The publication includes four charts illustrating Russian losses.



