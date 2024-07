III. Károly király kinevezte Nagy-Britannia új miniszterelnökét

Sir Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője az Egyesült Királyság miniszterelnöke, miután a Labour választási győzelme után III. Károly király pénteken felkérte az új kormány megalakítására.

A Buckingham-palotából visszatérve, a Downing Street-i kormányfői hivatal előtt miniszterelnökként elmondott első beszédében Starmer kijelentette: a munkáspárti kormány az ország nyugodt, türelmes újjáépítése mellett kötelezte el magát, de ezt a munkát "még ma el kell kezdeni, mert a feladat sürgős".

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ehhez a munkához idő kell, az ország átalakítása "nem úgy megy, mintha csak egy villanykapcsolót kellene felkapcsolni".

A munkáspárti brit miniszterelnök elismerően szólt konzervatív párti elődjéről, Rishi Sunakról, kijelentve: nem szabad lebecsülni azokat a vívmányokat, amelyeket Sunak az első ázsiai gyökerű brit miniszterelnökként elért.

"Gratulálok Keir Starmer, a győzelméhez. Örültem az első eszmecserénknek. Folytatni fogjuk Nagy-Britanniával a megkezdett munkát a kétoldalú együttműködés, az európai béke és biztonság, az éghajlat és a mesterséges intelligencia tekintetében" - írta a francia elnök az X közösségi üzenetküldő platformon.

Nagy-Britannia új miniszterelnöke, Keir Starmer egy modernkori Tony Blair - fogalmazott Starmer csütörtöki győzelmét üdvözölve Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter. A Mediaset televíziónak adott pénteki nyilatkozatában kiemelte, hogy Olaszország folytatja a gyümölcsöző együttműködést Nagy-Britanniával. Tajani a brit választások eredményét

Az nyer, aki a legmegnyugtatóbb, a legnyugodtabb. Aki határozott, de nem ijesztgeti a választóit" - indokolta a brit Munkáspárt győzelmét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén gratulált a brit Munkáspárt és Keir Starmer győzelméhez. "Ukrajna és Nagy-Britannia megbízható szövetségesek voltak és azok lesznek a jövőben is, jóban-rosszban. Továbbra is megvédjük és előmozdítjuk közös értékeinket, a szabadságot és a szabályokon alapuló nemzetközi rendet" - írta az X-en.

