Képeken Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkozója – videó

Kijevbe érkezett kedd reggel Orbán Viktor, az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnöke, ahol Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével folytat tárgyalásokat – tájékoztatott korábban a miniszterelnök sajtófőnöke az ukrán fővárosból. Alább a magyar konvoj Kijev utcáján:

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán arrived in Kyiv in the morning for talks with Volodymymyr Zelenskyy, the spokesman for the head of the Hungarian government, Bertalan Havasci, has said. Yesterday, Budapest took over the EU presidency for six months.



