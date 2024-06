Különleges vendéget fogadott a brit királyi udvar

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket - írja az Index.

A japán császári párt elsőként a trónörökös Vilmos herceg üdvözölte londoni szálláshelyükön, majd együtt a lovas testőrség laktanyájának gyakorlóterére mentek, ahol a császárt és a császárnét hivatalos ceremónia keretében a brit uralkodó és hitvese is fogadták.

III. Károly, Naruhito császár, Maszako császárné és Kamilla királyné ezután külön hintókon, díszes katonai kísérettel a Buckingham-palotába hajtatott a Mall sugárúton, amelynek mentén több tízezres tömeg gyűlt össze üdvözlésükre.

A japán császár ezúttal, a szokásostól eltérően nem keresi fel Rishi Sunak miniszterelnököt Downing Street-i rezidenciáján,

tekintettel a jövő heti nagy-britanniai parlamenti választások jelenleg is zajló kampányára, de Sunak és a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje, Sir Keir Starmer jelen lesz a Buckingham-palotában tartandó kedd esti állami banketten - írják.

A keddi fogadáson nem vett részt Katalin walesi hercegné, a trónörökös felesége, akit év eleje óta daganatos megbetegedéssel kezelnek. Az év elején a 75 esztendős Károlynál is daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, de az uralkodó néhány heti szünet után már visszatért hivatalos teendőinek ellátásához.

A japán császár angliai látogatását eredetileg 2020-ra tervezték, de a koronavírus-járvány miatt kell kellett halasztani.

An honour to welcome Emperor Naruhito and Empress Masako of Japan to the UK this morning ???? pic.twitter.com/bsDSy6GEJF