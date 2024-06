Vlagyimir Putyin újabb állammal fűzi szorosabbra az orosz kapcsolatokat - videó

A To Lam vietnami államfővel az elnöki palota nagytermében kezdett megbeszéléseik előtt nyilatkozva az orosz elnök emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban ünneplik a baráti kapcsolatok alapjairól szóló szerződés 30. évfordulóját. Szólt arról, hogy országaik között fokozatosan fejlődnek a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok. Tavaly a kereskedelmi forgalom 8 százalékkal nőtt.

To Lam hangoztatta, hogy országa szeretné fellendíteni a kapcsolatait Oroszországgal. Egyben gratulált Putyinnak tavaszi újraválasztásához, és méltatta Oroszország eredményeit, köztük a "belpolitikai stabilitást". Az orosz elnök a kormányzó Vietnami Kommunista Párt lapjában megjelent véleménycikkben

Oroszország és Vietnam "hasonlóan" értelmezi az ázsiai-csendes-óceáni helyzetet is - érvelt. Hangoztatta: tiszteletben tartja a regionális blokkal, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével folytatott párbeszédet, amelyben szerinte Vietnam aktív szerepet játszik.

A tárgyalásokat követően kiadott közös nyilatkozat szerint a védelem és a biztonság különleges helyet foglal el az orosz-vietnami kétoldalú kapcsolatokban. Putyin a megbeszélésen elmondta, hogy Oroszország partneri viszonyt kíván ápolni a délkelet-ázsiai országgal az energia és a biztonság terén. Mint kifejtette: Moszkva és Hanoi érdekeltek abban, hogy megbízható biztonsági struktúrát építsenek ki az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

"Az energia- és gázágazatban is növelni fogjuk az együttműködés hatékonyságát ezekben a projektekben, hogy kedvező feltételeket teremtsünk vállalataink munkájához" - mondta Putyin a vietnami elnökkel tartott televíziós sajtótájékoztatón. Putyin a Pham Minh Chinh miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen - mint a RIA Novosztyi orosz hírügynökség idézte - kiemelte, hogy

Az orosz államfő meghívta a vietnami vezető tisztségviselőket, köztük Nguyen Phu Trongot, a kommunista párt főtitkárát, hogy látogassanak el Oroszországba. Moszkva a vietnami háború idején fegyvereket szállított kommunista szövetségesei számára, és továbbra is ad el fegyvereket és katonai felszereléseket Vietnamnak. Putyin csütörtökön a kora reggeli órákban érkezett Hanoiba Észak-Koreából, ahol védelmi megállapodást írtak alá Moszkva és Phenjan között.

