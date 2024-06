Különös módot választottak a lengyelek a migránsok visszatartására

A határkerítés és a fokozott katonai jelenlét sem tudja teljesen megakadályozni, hogy Fehéroroszország felől illegális bevándorlók próbáljanak átjutni Lengyelországba. A migráns áradat feltartóztatására most új módszert próbálnak ki a lengyel gazdák.

Disznótrágyával locsolják végig a határkerítés lengyel oldalán a földet. Úgy gondolják, hogy a muzulmán vallású migránsok nem fognak a beszennyezett talajra lépni. Márpedig, ha be akarnak jutni Lengyelországba és azon keresztül az Európai Unióba, akkor át kell gázolniuk a sertés ürüléken.

?Poles are dumping pig manure along the border with Belarus to deter illegal immigrants from Muslim countries.

Now we need to find something to deter the russian orcs in Ukraine - does anyone have any ideas? pic.twitter.com/TQovWQAogK