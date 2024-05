Meghalt egy ember a Schiphol reptéren, mert beszippantotta egy gép hajtóműve

A repülőt éppen felkészítették a dániai Billundba való indulásra, amikor a már járó hajtómű beszippantotta az áldozatot. A KLM nem ismertetett részleteket az elhunytról, ahogy a baleset részleteiről sem.

A holland határőrrendőrség, amely a repülőterek biztonságáért is felel, közölte, hogy a gép utasait rendben lekísérték az utasszállítóról, az incidenst kivizsgálják. A KLM közölte, hogy az eset szemtanúit "segítségben részesítik".

A Schiphol repülőtér az X-en rövid közleményt publikált, amely szerint "borzasztó" eset történt a repülőtéren, és együttéreznek az áldozat hozzátartozóival, valamint a szemtanúkkal.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl

A holland sajtó jelentése szerint a gép a KLM Cityhopper nevű leányvállalatának egyik Embraer típusú rövid hatótávolságú utasszállítója. A NOS rádió honlapján megjelent felvételeken tűzoltóautókat és mentőket lehetett látni az indulási terminál közelében parkoló repülő körül.

Visuals of Emergency crews at Amsterdam's Schiphol Airport attending the serious ground incident, after a person was ingested into the KLM Embraer E190STD aircraft (PH-EZL) engine on the apron.



First Video Courtesy: Willem Middelkoop @wmiddelkoop



Second Video courtesy: Ron… https://t.co/5q8FAirfyT pic.twitter.com/XRHamp5u8w