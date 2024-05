Felemésztették a lángok a szórakoztató központot, sokan meghaltak

Legkevesebb huszonnégyen meghaltak egy fedett szórakoztató-központban kiütött tűzben Indiában szombaton, közöttük kilenc gyerek - számolt be az indiai ANI hírügynökség rendőrségi forrásokat idézve.

A tűz a Gudzsarát állambeli Rajkot városában délután ütött ki, és jelenleg ellenőrzés alatt áll. A mentési munkálatok még tartanak. A tűz oka egyelőre tisztázatlan.

At least 24 people, including 9 children, died after a massive fire broke out at a gaming zone in Gujarat's Rajkot on Saturday.



Several people are feared trapped after the entire facility at the TRP Game Zone was engulfed in flames.#ITReel #gujarat #rajkotgamingzone pic.twitter.com/lILl1Jclq2