Fájdalmas számot közöltek az ukránok

Helyi hivatalos források azt közölték, hogy akár 200-an is tartózkodhattak az áruházban a szombati támadás idején.

A tűzoltóság szerint a lángok 10 ezer négyzetméteren pusztítottak, ám a tüzet azóta sikerült megfékezni.

Russians just hit an “Epicenter” hypermarket in Kharkiv with two “FAB” aerial bombs.



Deliberately on the weekday when lots of civilians are inside.



2 people confirmed killed, large number of people is missing and many are wounded. There is a big fire going on right now.