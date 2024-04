Deportálhatják azokat az ukránokat, akik nem veszik fel az orosz állampolgárságot

A brit védelmi minisztérium úgy értesült, hogy Moszkva július 1-ig adott haladékot a megszállt területeken élő ukránoknak. Akik eddig a határidőig nem hajlandók orosz állampolgárságot kérni, azokat kitelepíthetik a szülőföldjükről. Eddig már körülbelül 2,8 millió ukrán folyamodott orosz állampolgárságért a megszállt területekről. Az orosz hatóságok ugyanis ehhez a feltételhez kötötték azt, hogy valaki kaphasson szociális és egészségügyi ellátást a korábban Ukrajnához tartozó vidékeken.

Londonban arra is felhívták a figyelmet, hogy éppen egy évvel ezelőtt, Vlagyimir Putyin rendeletet hozott, amely kimondja, hogy külföldinek, vagy hontalannak tekintik azokat az ukránokat, akik nem akarnak orosz állampolgárok lenni. Ők legfeljebb ez év július elsejéig maradhatnak csak a megszállt területeken.

Putin is attempting to force integration of the temporarily controlled territories (TCT) into Russia.



Those who refuse a Russian passport only have the right to live in the TCT until 1 July.



The world is united - the TCT is Ukraine's sovereign territory.