Az izraeli légvédelem tette a dolgát az iráni támadás alatt

Irán több tucat ballisztikus rakétát is indított Izrael ellen, melyek tizenkét perc alatt érnek el célpontjaikhoz, s ezek nyomán légiriadó volt az ország azon településein, melyek felé tartottak, de földet érésük előtt a légvédelem ellenrakétái elfogták a lövedékeket.

Az Umm al Fahem nevű arab faluban sérülést okozott egy lezuhanó rakétatöredék, és a Negev-sivatag egyik beduin falvában is súlyosan megsebesült egy tízéves kisfiú egy ilyen alkatrész miatt, de más kárról vagy sérülésről nem számoltak be.

Az Egyesült Államok hadserege ugyanakkor Izrael határain kívül elfogott több tucat kamikaze drónt és robotrepülőgépet, s Jordánia katonai repülőgépei is részt vettek a drónok elcsípésében.

US and UK fighter jets are now intercepting Iranian drones over Syria and Jordan



