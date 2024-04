Washington: az orosz haderő már szinte teljesen kiheverte a háborús veszteségeket

A Center for a New American Security védelempolitikai kutatóközpont legutóbbi rendezvényén Kurt Campbell amerikai külügyminiszter-helyettes elmondta, hogy az elmúlt hónapokban azt vizsgálták, vajon a súlyos ukrajnai veszteségek után Moszkvának sikerült-e helyreállítania a hadsereg ütőképességét. Szerinte kiderült, hogy az oroszok már majdnem teljesen pótolták az ukrajnai hadjáratban elszenvedett veszteségeiket, ami elsősorban a jócskán megemelt védelmi kiadásoknak köszönhető. Mint mondta, emellett az is sokat számított, hogy Oroszország jelentős támogatást kapott Kínától, Irántól és Észak-Koreától - számolt be a The Defence Post.

"Azt tapasztaltuk: Kína jelentős segítséget nyújtott az orosz védelmi ipar helyreállításához azzal, hogy az európai beszállítók helyébe lépett" - hangoztatta Kurt Campbell.

Majd hozzátette: már az háború első évében lehetett arra számítani, hogy - az ukránoknak nyújtott nyugati támogatás ellensúlyozására - Peking és Phenjan segíteni fogja Moszkvát.

A The Defence Post emlékeztet rá, hogy a brit katonai hírszerzés szerint az oroszok 2024 március végéig már több mint 350 ezer halottat és sebesültet regisztrálhattak Ukrajnában. Ugyanakkor a napi veszteség a háború kezdete óta most a legmagasabb: átlagosan 983 fő. Ezzel párhuzamosan a haditechnikájuk is elképesztő mértékben pusztul, mivel a harcokban eddig bevetett majdnem

3 ezer tankból 2619-et kilőttek

az ukránok.

Ezek alapján az amerikai szakértők korábban úgy gondolták, Oroszországnak legalább egy évtized kell ahhoz, hogy hadereje visszanyerje a háború előtti ütőképességét. Ám Kurt Campbell beszámolójából arra lehet következtetni, hogy Moszkva a vártnál sokkal gyorsabban tudja pótolni a veszteségeket és Oroszország 2026-ra képes lehet a NATO elleni hadjáratra is.