Muzulmán szélsőségesek gyilkolhattak Moszkvában

„Kommandósaink hatalmas pusztítást vittek véghez, majd teljes biztonságban visszatértek bázisukra” - állította a szélőséges iszlám szerevezet közleményében. Azt is közölték, hogy fegyvereseik „keresztények nagy létszámú összejövetelét” támadták - írja a 24.hu.

A hatóságok szerint legfeljebb öt, terepruhás ember vett részt a támadásban, akik automata fegyverrel nyitottak tüzet a civilekre a Crocus City Hall nevű, népszerű koncerthelyszínen. A támadás után rohamrendőröket és legalább 70 mentőautót küldtek a helyszínre, a tűzoltók helikopterekről oltották a tüzet, az épületben rekedt embereket evakuálják.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a halottak száma meghaladta a hatvanat és további több mint száz sebesült áldozata van a merényletnek.

Az orosz nyomozóbizottság szombat reggeli közlése szerint a halálos áldozatok száma még emelkedhet, ugyanis kilencen életveszélyes állapotban vannak. A rendkívüli helyzetekért felelős orosz minisztérium sajtószolgálata kora reggel azt közölte, hogy a helyszíni munkálatokban 477 szakember vesz részt 183 egységnyi felszerelést használva.

A lövöldözés mellett több robbantás is történt: helyszíni beszámolók szerint a támadók gránátot vagy gyújtóbombát dobtak a nézőtérre, ami után tűz ütött ki. A lángokban álló rendezvényközpont teteje leomlott. A támadás következtében az épület egyharmada égett, de magyar idő szerint este kilenc után nem sokkal a tüzet sikerült megfékezni.

Egy felkavaró, a The Moscow Times által közölt felvételen azt látni, amint három egyenruhás, puskát viselő férfi közvetlen közelről civilekre lő a koncertterem előcsarnokában. A koncertteremben készült videókon látni, hogy a veterán orosz rockzenekar, a Piknik közelgő fellépésére váró közönség sikolyokat és lövéseket hall a helyiségen kívülről. Az együttes honlapja szerint teltházas koncert lett volna a mai, minden jegyet elkelt, így hatezer néző előtt játszottak volna. A Piknik zenészei nem sérültek meg a támadásban, és biztonságban vannak.

