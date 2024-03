Nem kegyelmeznek a rendőrök: vitték a gyorshajtó BMW-jét

Az osztrák autópálya-rendőrök egy fehér BMW-re lettek figyelmesek, amely nagy sebességgel haladt el az A1-es autópályán a megkülönböztető jelzés nélküli autójuk mellett. Sipbachzellnél elszáguldott a lézeres sebességmérő mellett, amely 223 kilométer/órát mutatott – írja a nachrichten.at.

A következő pihenőhelynél leállították a Svájcban élő, 36 éves szerb sofőrt, és több kellemetlen hírrel is fogadták. Elsőként 1300 eurós bírságot szabtak ki rá, majd bevonták a jogosítványát, és hat hónapnál hamarabb nem is kaphatja vissza. Az igazi büntetés azonban, hogy a március elejétől érvényében lévő új szabályok szerint a rendőröknek az autót is le kellett foglalniuk, így a sofőr és három utasa csak egy bérelt kocsival folytathatta az útját Bécsig.

Az új szabályok szerint ha egy autós lakott területen kívül a megengedett legnagyobb sebességet legalább 90 km/órával túllép, akkor le kell foglalni az autóját. Most két hete van az illetések hatóságnak, hogy döntsön a BMW jövőjéről. Az új szabályok szerint ugyanis az autópályán 220 felett száguldó vezetők autóját nemcsak lefoglalni lehet, hanem el is lehet árverezni, ha attól kell tartani, hogy a sofőr a jövőben is hasonló szabálysértést követhet el. Az árverezésből befolyó összeg hetven százaléka egy közlekedésbiztonsági alapba kerül, a harminc százaléka pedig az adott tartományt, ebben az esetben Felső-Ausztriát illeti.