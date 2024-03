Nem szűnnek a harcok az izraeliek és a palesztin szélsőségesek között

Az IDF katonái tetemes mennyiségű fegyvert találtak a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisz Hamad negyedében, és megsemmisítették az iszlamisták parancsnoki központjait. Emellett razziát hajtottak végre egy fegyvereket és katonai felszereléseket gyártó épületben.

A szárazföldi egységek alagutakat derítettek fel, és megöltek több fegyveres palesztint.

Izrael bejelentette, hogy a jövő héttől engedélyezi az Egyesült Arab Emírségek finanszírozta humanitárius segélyek bejuttatását Gázába tengeri úton. Izraelre egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik a gázai civileket sújtó humanitárius válság, a segélyszállítási nehézségek miatt.

#BREAKING: IDF SPECIAL OPS IN AL SHIFA HOSPITAL



IDF's Shayetet 13 elite unit executes a precision strike within Gaza's Al-Shifa Hospital. Footage reveals the neutralisation of a key target and thorough compound scans.



In a significant development, the White House confirms the… https://t.co/JTcGI2R68x pic.twitter.com/XuShZrpd1y