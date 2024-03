Harangi Szabolcs: nem a várt forgatókönyvet követi az izlandi vulkánkitörés - videók

Előző hét kedden Magnús Tumi Guomundsson geofizikus, az Izlandi Egyetem professzora azt nyilatkozta, hogy meglepődne azon, ha a héten nem indulna el a sorrendben negyedik vulkánkitörés a Sundhnúkur hasadékzónában. Szombat este aztán valóban felrepedt a földfelszín, elindult a vulkáni működés.

Mint Harangi Szabolcs, az InfoRádióban elmondta, az előző kitörés óta eltelt 37 nap a feszült várakozás ideje volt. Lehetett látni, észlelték a szakemberek, hogy folyamatosan emelkedika felszín, vagyi érkezik az újabb és újaabb magmatömeg a körülbelül 3-5 kilométer mélyen lévő magmatározóba, ahol egyre nagyobb volt a nyomás.

A volcano in Iceland erupted for the fourth time since December, spewing smoke and bright orange lava into the sky https://t.co/oZMyIwEQ0W pic.twitter.com/2pvNKYrUWL

„Az volt a kérdés, hogy ez mikor éri el azt a szakítószilárdságot, ami a kőzettesteknek az eltörését, felrepesztését jelenti, és akkor a magma a felszínre tud jutni – erre viszonylag hosszú időt kellett várni. Azt lehetett tudni még, hogy amennyiben ez bekövetkezik, akkor nagyon gyorsan fognak zajlani az események, és szinte nem lesz előjel, vagy csak 10-15 perc esetleg. Ez pedig nagyon rövid idő akkor, amikor a közelben, a Kék Lagúnában több százan fürdőznek, amikor Grindavíkba még mindig járnak vissza a lakosok, hogy megnézzék, rendben van-e a házuk” – mutatott rá az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója, aki a HUN-REN–ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője is.

Szerencsére az Izlandi Meteorológiai Intézet (IMO) szakemberei ismét maximálisan kihasználták a kezdődő kitörés előtti értékes perceket, időben adták ki a figyelmeztetést, SMS-üzenetek mentek Grindavíkba, a Kék Lagúnában pedig gyorsan megindult a vendégek elszállítása. Az utolsó csoportok már akkor mentek el, amikot megindult a vulkáni működés.

Azt egyelőre nehéz megmondani Harangi Szabolcs szerint, hogy mekkora erő van ebben a kitörésben, nem tudni, mikor fog befejeződni. Jelenleg egy hosszabb hasadék mentén folyamatosan tör ki a láva, vagyis nem azt a forgatókönyvet követi a kitörés, mint amit a szakemberek és a helyiek vártak, tehát ez nem egy egynapos kitörés. Ezzel együtt a várakozások azt mutatják, hogy egy-két napon belül befejeződik ez a szakasz.

A szakember rámutatott: az izlandi hasadékvulkáni kitörések sajátossága, hogy a kezdeti nagy intenzitás gyorsan csökken, a hosszú hasadék menti kitörés egy-két területre összpontosul és csökken a lávafolyás sebessége. Így történt ez most is. Kezdetben óránként 300 métert tett meg a láva, vasárnap délelőtt óránként 75 méter volt a sebesség, ez délutánra 15 méter/órára csökkent.

Lava from Iceland volcano steadily advancing but slowing.



The residents of Grindavik, only cleared to return to their homes on February 19 after being evacuated on November 11, have had to depart again https://t.co/gTFPNpgcxV pic.twitter.com/gifIgy5EgS