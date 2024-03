Az ukránok szívesen kipróbálnák a legújabb lézerfegyvert is a fronton - videó

Anton Gerascsenko az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: "Ukrajna kész átvenni és tesztelni egy ilyen lézerkomplexum működését harci körülmények között." Az ismert ukrán blogger megemlíti: a brit védelmi minisztérium legutóbbi jelentésében azt állította, hogy ez a fejlett fegyver alapvetően változtatja meg a hadviselést.

Britain's Ministry of Defense has shown footage from tests of the DragonFire long-range laser weapon.@DefenceHQ says that such advanced weaponry can "fundamentally change the battlespace."



Ukraine is ready to take and test the operation of such a laser complex in combat… pic.twitter.com/EI11lr0gRZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 12, 2024

Mint arról az Infostart is beszámolt már, Nagy-Britanniában sikerrel próbltak ki egy olyan lézerágyút, amely egy kilométer távolságból akár egy ötforintos méretű célt is képes eltalálni.

Az új fegyvert kifejlesztő cégek egy videót tettek közzé a Skócia északi partjai közelében végrehajtott tengeri próbákról. A hivatalos közlemény szerint a lézerfegyver várakozáson felül jól teljesített.

Never before seen declassified footage of the DragonFire Laser Directed Energy Weapon (LDEW) system has been published, showing the weapon in action in the skies above Scotland. pic.twitter.com/de4kXlaGk7 — UK Defence Journal (@UKDefJournal) March 11, 2024

A UK Defence Journal pedig egy animációt adott közre, amelyen azt mutatják be, hogy miként lehet lézerfegyverrel megvédeni egy egész anyahajó-köteléket.

Animation shows a carrier group consisting of various Royal Navy ships and a Type 26 frigate fitted with DragonFire laser weapon systems (port and starboard), demonstrating a potential layered defence scenario against three threat types. pic.twitter.com/yZt0jOlHE3 — UK Defence Journal (@UKDefJournal) March 11, 2024

A filmen a DragonFire rendszerrel felszerelt hajók egyaránt képesek harcképtelenné tenni tengeri és repülő drónokat.