Megérkezett az első gratuláció az új magyar államfő részére

Klaus Iohannis román államfő közösségi oldalán köszöntötte Sulyok Tamást köztársasági elnökké választása alkalmából hétfőn.

"Gratulálok Sulyok Tamásnak Magyarország köztársasági elnökévé választásához. Türelmetlenül várom, hogy együtt munkálkodhassunk népeink javára, a Románia és Magyarország közötti stratégiai partnerség alapján" - fogalmazott az X közösségi hálón (korábbi Twitteren) közzétett üzenetében a román államfő.

Klaus Iohannis tavaly októberben tett hivatalos látogatást Budapesten, személyében 14 év óta először járt Magyarországon román államfő.

Egy évvel korábban, 2022 szeptemberében tizenkét év után először került sor hivatalos megbeszélésre Bukarestben Magyarország és Románia köztársasági elnöke között, amikor Klaus Iohannis Novák Katalinnal találkozott a román elnöki hivatalban.

