Egy autós megvakarta a fejét, és a traffipax ezt nagyon félreértette

Egy holland férfi 380 eurós (150 ezer forint) bírságot kapott, állítólag azért, mert vezetés közben telefonált, de biztos volt benne, hogy nem erről van szó – írja a hvg.hu.

Miután megnézte a kamera által készített képeket, nem volt nehéz kitalálni mi történt. A rendőrség munkáját megkönnyítő fejlett adatelemző algoritmus úgy vélte, hogy a férfi mobileszközt használ vezetés közben. Ugyanakkor az ilyen képeket még egy rendőrnek is ellenőriznie kell, aki megerősítette a feltevést, de ez elmaradt.

Car drivers; put a camera inside your car to record you as you drive. AI cameras taking pictures of cars cannot differentiate between holding a phone up to your head, or scratching your ear; a Dutch man was fined €400 for scratching his ear while driving! ?....1 pic.twitter.com/4UdCqbc8wH