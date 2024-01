Szinte a házak mellett tört ki a vulkán Izlandon - drámai videó, képek

A magmafolyosóra épült, tengerparti Grindavik 4000 lakóját december közepén evakuálták, amikor a környéken és a városban több helyen megrepedt a földfelszín és láva ömlött a felszínre. A településre később visszaengedték az embereket, ahogy a környék kiemelt látnivalójához, a Kék Lagúnába is visszatérhettek a turisták. Most azonban ismét vulkánkitörés indult Grindaviknál.

A new eruption started in Iceland at 07:58 AM this morning. I shot this from my bedroom window ? pic.twitter.com/6UkqXl7RUP