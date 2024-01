Az orosz tüzérek őrjöngenek a silány észak-koreai lőszer miatt

A világhálón mind gyakrabban jelennek meg olyan képek és videók, amelyek a befulladt lőszerekkel küszködő orosz tüzérekről készültek. Az ágyúkhoz és aknavetőkhöz Észak-Koreában gyártott muníció ugyanis nagyon silány minőségűnek bizonyult. Azért vesznek ilyet, mert az ukrajnai háborúban az orosz hadsereg olyan mennyiségű tüzérségi gránátot lőtt már el, hogy azt a hadiipar képtelen pótolni.

A készletek gyors apadása miatt a háború első időszakához képest az orosz haderő kénytelen volt jelentősen mérsékelni a tüzérség tevékenységét. Ez viszont alaposan visszavetette mind a támadó, mind pedig a védekező hadműveleteket. Így Moszkva alternatív források után nézett. Tavaly szeptember közepén aztán Kim Dzsong Un ellátogatott Oroszországba és a tárgyalásokon megegyeztek Vlagyimir Putyinnal abban, hogy Észak-Korea fegyvereket és lőszert szállít a hadban álló szomszédjának.

Az orosz hadsereg nem sokkal ezután meg is kapta az Észak-Koreában gyártott muníciót, amit a közelmúltban Ukrajnában is felhasználtak. Illetve csak használtak volna, mert a rossz minőségű gránátok sorra csütörtököt mondanak, mint azt az alábbi videó is igazolja.

Még nézni is rossz, ahogy az aknavetőt kezelő katonák - nem kis kockázatot vállalva - kicsúsztatják a csőből a befulladt lövedéket. Egyiket a másik után, mivel nem egyedi esetről van szó.

Ugyanakkor az X-en publikáló NEXTA arról is beszámolt, hogy a frontot harcoló orosz katonák mind gyakrabban panaszkodnak a hibás gyártású lőszerekre. Vagy a méret nem stimmel, vagy a hajítótöltet nem működik, illetve, ha mégis sikerül kilőni a gránátot, akkor az a becsapódáskor nem robban fel.

Arra is volt már példa, hogy a lövedék már az ágyúcsőben felrobbant és megölte, vagy megsebesítette a közelben tartózkodókat. Ezért az orosz katonák - ha észak-koreai gránátokkal kell tüzelniük - földbe ásott fedezékből sütik el az ágyút. Ez látható az alábbi videón is:

Russian artillery has a novel approach to firing rubbish North Korean shells, which are poorly manufactured, creating a gap in the barrel, causing the barrel to explode.



Look how far away he is ?