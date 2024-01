Ilyen alagútban tartott fogva izraeli túszokat a Hamász - videó

Csütörtökön az IDF szóvivője arról tájékoztatott, hogy a Gázai övezetben tovább folytak a harcok, melyek az övezet déli részén, Hán-Juniszban kiterjednek a föld felett és a föld alatt is.

A hadsereg közzétett egy videofelvételt a Hamász Hán-Junisz alatti egyik alagútjáról, ahol a talált bizonyítékok alapján korábban izraeli túszok tartózkodtak, akiket az október 7-i terrortámadás idején hurcoltak a Gázai övezetbe. A föld alatti járat építésének költségét több millió sékelre becsülik. A háború kezdete óta több mint háromszáz alagutat tártak fel, melyek közül több mint százat felszámolt a hadsereg.

