Két napon belül két orosz ezredes is elesett Ukrajnában

Iszmagilov Vadim Nailijevics ezredes halál hírét az X-en tették közzé. Úgy tudni, hogy a szevasztopoli 3. rádiótechnikai ezred parancsnokával egy ukrán harci gépről indított Storm Shadow rakéta végzett. Az ukránok az utóbbi napokban több rakéta és tüzérségi csapást is mértek megszállt Krím-félsziget katonai bázisaira.

⚡️It is reported that ??Russian Colonel Ismagilov Vadim Nailievich, commander of the 3rd Radio-Technical Regiment, Sevastopol, 4th Guards Air and Air Defense Forces Army was liquidated Probably died during the recent shelling by ??Ukrainian Storm Shadow/SCALP missiles of the… pic.twitter.com/GMaZ5lRXtH

Két nappal ezelőtt pedig arról érkezett jelentés, hogy elesett Arman Oszpanov ezredes, az orosz légideszant erők páncélos egységeinek parancsnoka. A főtiszt azért ment Ukrajnába, hogy lelkesítse és harcra buzdítsa a Herszon közelében állomásozó orosz katonákat. Azonban aknára lépett, és életét vesztette.

Russian Telegram channels report that Arman Ospanov, a Russian colonel and head of the armored service of the Russian Airborne Forces, went to the occupied territories of Ukraine to raise the morale of personnel.



There, he stepped on a mine and died. pic.twitter.com/OjiE0bhmvT