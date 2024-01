Két irányíthatatlanná vált rakéta csapódott be Kínában - lakossági videók

Kétszer is lakott terület közelében csapódtak a földbe a kínai Hosszú Menetelés–3B hordozórakéta segédrakétái még december végén. Az elsőre elég félelmetesnek tűnő esetekről számtalan felvétel lepte el a közösségi oldalakat. Az Index azt írja, a kínai hordozórakéta segédrakétái 2,25 méter átmérőjűek és 16 méter magasak, töltött állapotban 38-41 tonna üzemanyagot tartalmaznak, amit az indításkor körülbelül két perc alatt elégetnek.

Heads up: it's been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW