Becsapódott a kínai óriásrakéta - videó

A rakétát még július 24-én lőtték fel a kínaiak, ezzel szállítottak egy újabb modult a folyamatosan bővülő Tienkung űrállomáshoz. Ennek egyik fokozata, a több mint 30 méter hosszú segédindító rakéta irányíthatatlanul tért vissza a Földre, és mivel túl nagy ahhoz, hogy elégjen a légkörben, sokan attól tartottak, hogy lakott területre zuhanhat - összegzett a hvg.hu.

A rakéta maradványai végül szombat este csapódtak be az Indiai-óceánba. A törmelékek valószínűleg nagy területen szóródhattak szét, de az eddigi hírek szerint nem értek lakott területet.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

?30 Jul 2022 17:08 UTC ± 1 hour

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/zmFX2OJG6N