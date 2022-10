Már az égen van a Mennyei Palota utolsó modulja - videó

Kína hétfőn felbocsátotta az építés alatt álló Tiangong (Mennyei Palota) űrállomás utolsó modulját - jelentette az állami CCTV. A Mengtian ("az Égbolt Álma") nevű modult a dél-kínai Hainan szigetén található Vencsang űrközpontból indították, és egy Hosszú Menetelés 5B rakétával állították Föld körüli pályára.

A Mengtian a T-alakú űrállomás harmadik és egyben utolsó fő eleme. Összeszerelése tizenegy küldetést igényelt. A legutóbbi, hétfői küldetés célja, hogy fejlett tudományos berendezéseket szállítson.

A Tiangong legalább tíz évig marad alacsony, 400-450 kilométeres Föld feletti pályán, azzal a céllal, hogy hosszú távú emberi jelenlétet biztosítson az űrben.

Még ha Kína nem is tervez nemzetközi együttműködést az űrállomással kapcsolatban, Peking korábban biztosította, hogy nyitott lesz a külföldi kooperációra.

Angol nyelvű közvetítés, a kilövés pillanatai 1.07.50-től, vagy az alatta lévő Twitter-videóban.



?Blastoff!!! Long March 5B with the 23t #Mengtian Laboratory Module lifted off from Wenchang! T0 at 07:37:23 UTC https://t.co/LzS1oPUPf1 pic.twitter.com/HRozNkfm19 — China 'N Asia Spaceflight ??️? (@CNSpaceflight) October 31, 2022

Ilyen lesz a Mennyei Palota:

Profile photo of this account needs to be changed soon https://t.co/cSxolYOgJH pic.twitter.com/OuC00jVBX0 — Tiangong | China Space Station (@TiangongStation) October 30, 2022