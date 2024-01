Kocsijukba ragadt autósok, semmibe veszett utak: vészhelyzet a havazás és a hideg miatt – drámai képek

Szerdán egymás után második nap süllyedt -40 Celsius-fok alá a hőmérséklet Európa északi részén. A svéd lappföldi Kvikkjokk-Årrenjarkában -43,6 fokot is mértek, ami az elmúlt 25 év legalacsonyabb januári hőmérséklete Svédországban – jelentette a helyi TT hírügynökségre hivatkozva a The Guardian. Lappföldön már két halálos áldozata is van az ítéletidőnek, holtan találtak ugyanis egy anyát és gyermekét, akiket egy lavina sodort el.

Körülbelül 1000 autó és kamion rekedt az éjszaka folyamán egy hóviharban Svédország déli részén az E22-es úton. Nekik még csütörtökön is a svéd hadsereg szállított élelmet és vizet.

Járművek araszolnak a behavazott E22-es úton a dél-svédországi Ekerod közelében 2024. január 3-án. Az erős szél és a havazás több közlekedési balesetet is okozott a térségben. A katasztrófavédelem és a védelmi erők lánctalpas járműveket vetnek be, hogy kimenekítsék az órákon át az autóikban rekedt embereket. MTI/EPA/TT Hírügynökség/Johan Nilsson

A havazás szerdán reggel 9 órától bénította meg a közlekedést az E22-es úton mindkét irányban Horby és Kristianstad között. A hókotrók szerda este álltak munkába ezen a szakaszon, és a rendőrség, valamint a mentőmunkások egész éjjel dolgoztak azon, hogy a hó fogságába esett több száz autó utasai kiszabadulhassanak. Az autók zömét csütörtök reggelre sikerült kiszabadítani, de a kamionok még vesztegelnek. A rendőrség közlése szerint az időjárás javul ugyan, de az utat pénteken reggel 8 óránál hamarabb nem tudják megnyitni.

Az extrém hideg, a hó és a viharos szél megzavarta a közlekedést az egész skandináv régióban: több hidat lezártak, és néhány vonat- és kompvonalon is felfüggesztették a közlekedést. Számos iskola is zárva tart az időjárási helyzet miatt a skandináv országokban.

A rendőrség Dánia nagy részén arra kérte az autósokat, hogy ha nem feltétlenül szükséges, ne üljenek volán mögé, mivel a szél és a hó áldatlan állapotokat okozott az ország északi és nyugati részén. Egyes helyeken leállt a tömegközlekedés is.

A Szibériából és az Északi-sarkvidékről érkező hideg levegő hulláma Nyugat-Oroszországot is elérte: Moszkvában és több más régióban is -30 Celsius-fokra süllyedtek a hőmérők higanyszálai, ez pedig jóval a január eleji átlaghőmérséklet alatt van. A moszkvai és szentpétervári hatóságok magasabb fokú riasztást adtak ki, és az extrém időjárás lehetséges egészségügyi következményeire figyelmeztették a lakosságot.