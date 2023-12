Hatalmas bombákkal támadta a Hamászt Izrael, erre még az amerikaiak sem számítottak

A CNN alapján azt írja a Telex, hogy az izraeli hadsereg a szokásosnál sokkal nagyobb bombákkal támadta a Hamász állásait Gázában. Erre a kráterekből következtetnek az elemzők.

A háború első napjaiban készült műholdképek több mint 500, 12 méternél nagyobb átmérőjű becsapódási krátert mutatnak, amelyek megfelelnek a több mint 900 kilós bombák által hátrahagyott krátereknek. Ezek négyszer nehezebbek, mint azok a nagy bombák, amelyeket az Egyesült Államok az Iszlám Állam elleni harcban dobott le az iraki Moszulban.

