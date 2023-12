Félelmetes kíséretet kapott Vlagyimir Putyin elnöki különgépe - videók

Vlagyimir Putyin nem akármilyen kísérettel érkezett az Egyesült Arab Emirátusokba. Az elnöki különgépet az orosz légierő négy Szu-35Sz vadászgépe kísérte, méghozzá éles fegyverzettel. Ez a típus az orosz légierő legjobb harci repülői közé tartozik. Természetesen a gépeket válogatott pilóták repülték - írta az X-en publikáló és általában hiteles információkat közlő NEXTA.

Az orosz védelmi minisztérium által készített felvételeken kitakarták a vadászgépek oldalszámait - bár a NATO és az Egyesült Államok hírszerzői nyilván már az indulásuk pillanatában pontosan ismerték a gépek jelzéseit.

Az alábbi videón pedig az orosz elnök fogadtatása látható. A felvételt a Kreml készítette.

The Russian dictator has arrived in the United Arab Emirates. Later he will visit Saudi Arabia.



The jurisdiction of the International Criminal Court extends to countries that have signed and ratified the Rome Statute. The UAE and Saudi Arabia are not among them. The UAE has… pic.twitter.com/EftU22okMk