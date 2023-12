Tovább terjed a háború Gázában

Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edri felszólította a Gázai övezet déli részén Hán-Junisz több lakónegyedének lakóit, hogy hagyják el otthonukat. A figyelmeztetés al-Makta, al-Katiba, Hamad, al-Szatar, Bani Suheila és Main negyedre vonatkozik.

Az ott élőknek a humanitárius zónákba kell távozniuk a korábban közzétett térkép alapján a harcok idejére. "Az evakuálási utasítások betartása a legbiztonságosabb módja megőrizni saját maga és családja életét és biztonságát" - írta X-fiókjában a hadiszóvivő.

Az IDF a harcok pénteki újrakezdése óta bejelentette, hogy erői tovább támadják az iszlamista Hamász terrorszervezet célpontjait, felszámolják a terroristákat és megsemmisítik fegyvereiket.

"A légierő szombat este folytatta az offenzívát a Gázai övezetben. A célpontok között alagutak lejáratai, katonai parancsnokságok, lőszerraktárak és más katonai létesítmények vannak" a katonai jelentés szerint.

