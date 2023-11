Hatalmas földrengés a Fülöp-szigeteken, menekítik a lakosságot – videók

Egy 7,2-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, károkat okozva a helyi épületekben. A lakosság egy részét evakuálták, cunami veszélye azonban fenyeget – írja a Portfolio a Bloomberg értesülése alapján.

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet jelentése szerint a tektonikus rengés epicentruma az ország déli részén fekvő Davao Occidental tartományban, Saranganitól nyugatra volt. A rengés helyi idő szerint pénteken 16.14-kor történt, hatásait pedig több szomszédos tartományban is érezték.

A földrengés miatt a betegeket elszállították a General Santos City-i kórházból, míg a Davao City-i irodákból evakuálták az alkalmazottakat.

A Radyo Pilipinas nevű helyi médium szerint az SM Prime Holdings tulajdonában lévő General Santos-i bevásárlóközpont mennyezetéről törmelék hullott le, egy daru pedig felborult egy épülőfélben lévő épületre Davao Cityben.

Debris fell from a construction crane from the top of a building in Matina, Davao City as magnitude 7.2 quake hit Sarangani, Davao Occidental on Friday afternoon. (?: Reymark Leopoldo) | via @ChrislenBulosan pic.twitter.com/4k51K582Am